O prefeito de Piracuruca, Raimundo Alves, classificou como “ato terrorista” o incêndio que destruiu metade da frota de ônibus escolares do município, ocorrido manhã do último sábado (17) no pátio do Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF). Em entrevista ao O DIA, o prefeito informou que uma sindicância foi instaurada para apurar a responsabilidade pelo incidente e chegar aos responsáveis. Devido ao incêndio, cerca de três mil crianças ficaram sem ir à escola nesta segunda-feira (19).



Incêndio deixa 3 mil crianças sem aula e prefeitura instaura sindicância. (Foto: Piracuruca Ao Vivo)



“A perícia já esteve aqui e detectou que esse é um ato criminoso. Nós vamos além, não é um ato criminoso, é um ato terrorista e precisamos saber quem é o executor desse ato que tem como objetivo prejudicar principalmente as crianças”, afirma o prefeito Raimundo Alves. O prefeito não descartou a possibilidade de o autor do atentado ser algum servidor público da Prefeitura. “Nós vamos apurar os fatos e chegar ao responsável, seja um vigia ou algum servidor público que esteja envolvido”, destaca.

Segundo ele, a Polícia Civil já iniciou as investigações sobre o caso e estão sendo feitas diligências pela região para tentar identificar o suposto envolvido no crime. Ao todo, dos 11 ônibus escolares designados para atender a zona urbana e rural do município, apenas seis estão em condições de circular e transportar as crianças para as escolas.

Para evitar o atraso do calendário escolar e garantir a conclusão do ano letivo, o prefeito informou que ônibus terceirizados foram contratados e, a partir de amanhã (20), as aulas devem voltar ao normal.





Nathalia Amaral