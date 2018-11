Incêndio destrói cinco ônibus escolares em pátio de escola em Piracuruca

Pelo menos cinco ônibus de transporte escolar foram totalmente destruído pelas chamas em um incêndio ocorrido na manhã deste sábado (17) no pátio do Centro Integrado de Ensino Fundamental (CIEF), em Piracuruca. A escola fica localizada no bairro Baixa da Ema e o fogo foi percebido por populares, que viram a fumaça subindo.



A polícia foi acionada pelos próprios moradores, que ainda tentaram ajudar a controlar o fogo. De acordo com policiais da 2ª Cia do 12º BPM de Piracuruca, o incêndio começou em dois ônibus, mas as chamas foram se alastrando para os demais veículos, que estavam estacionados próximos.



Foto: Piracuruca Ao Vivo

“Nós fomos chamados no começo da manhã, mas não podemos dizer ainda o que causou porque ainda não temos o laudo da perícia no local. É muito precipitado falar em incêndio criminoso. Tem que aguardar o resultado da perícia”, disse o delegado Ricardo Freitas, titular da Delegacia Regional de Piracuruca.

O prefeito de Piracuruca, Raimundo Alves, esteve no local acompanhado de equipes da Secretaria Municipal de Educação para avaliar os danos. O ano letivo nas escolas dos municípios ainda não se encerrou e os ônibus destruídos faziam rota tanto entre as instituições de ensino da zona urbana, quanto da zona Rural da cidade.

Maria Clara Estrêla