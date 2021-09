Homens são presos por crime ambiental na Serra da Capivara

Uma dupla de caçadores foi presa por equipes da Polícia Militar pela suspeita de crime ambiental na área que abrange o Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Sul do Piauí. Eles invadiram a área de preservação com cães e equipamentos de caça.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu no último sábado (4), quando policiais encontraram um rastro de moto em uma das estradas do interior Parque da Serra da Capivara. As equipes se dividiram na área e localizam os dois suspeitos.

Foto: Divulgação / PMPI

“Algumas horas depois, dois indivíduos numa motocicleta retornavam do mesmo local, sendo abordados pelos PMs, que tinham se dividido em patrulhas na área. Com eles foram encontrados dois tatus abatidos, dois cães de caça e apetrechos utilizados no crime”, disse a PMPI.

Com os suspeitos, foram encontrado farto material utilizada para a prática criminosa e ainda cães os cães de caça. Os animais abatidos e os apetrechos foram entregues no Distrito Policial e os cães submetidos à avaliação veterinária. A dupla foi autuada por crime ambiental.

Com informações da PMPI

