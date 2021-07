Homens são assassinados a tiros dentro de casa no Residencial HBB em Teresina

A Polícia Militar registrou um duplo homicídio no começo da noite desta terça-feira (27) noResidencial HBB, zona Leste de Teresina. Dois homens, um identificado apenas como Lorim e o outro identificado como Samuel Santiago, tiveram sua residência invadida e foram assassinados a tiros por duas pessoas ainda não identificadas.



Eles estavam dentro de cada conversando com uma mulher, quando foram surpreendidos pelos suspeitos, que já chegaram atirando. Um deles tentou se esconder no quarto, mas foi baleado, e o outro chegou a correr para fora, mas tombou também baleado a cerca de 50 metros da residência.



Foto: Reprodução

“A mulher que estava com eles conseguiu fugir, não sabemos para onde e nem sua identidade. Com relação aos suspeitos, também ainda não temos nenhuma informação. Estão sendo feitos levantamento com o nome da vítima identificada para saber se ela teria ou não algum envolvimento com o crime”, explicou o sargento Magalhães do 5º BPM.

Policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local assim como o IML para remoção dos corpos. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

Com informações de Tony Silva, da O Dia TV

