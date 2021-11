Homens acusados de assassinar taxista durante assalto são presos em Teresina

Dois homens acusados de assassinar o taxista Geovane Barroso, de 35 anos, foram presos nesta quarta-feira (10). O crime ocorreu no dia 19 de outubro deste ano, durante uma tentativa de assalto na zona Sudeste de Teresina.

(Foto: Divulgação/DHPP)

Os acusados foram localizados na Vila Araguaia e no Loteamento Jardim dos Pássaros, ambos na zona sudeste. Segundo informações da Polícia Civil, os homens identificados como V.D.P.R.F, vulgo “Gugu” e R.M.D.S.F, vulgo ”Playboy”, confessaram serem os autores do latrocínio durante interrogatório.



Entenda o caso

No dia 19 de outubro, assim que Geovane chegou na rua de sua casa e desembarcou do táxi, foi surpreendido por dois homens em um Celta que anunciaram o assalto. Ao reagir ao roubo, Geovane foi alvejado com dois tiros.



(Foto: Divulgação/Whatsapp)

Os criminosos se evadiram do local e deixaram o veículo utilizado no crime, sendo apreendido pela Polícia Militar.



Apesar de ter sido socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Renascença, Geovane não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.



