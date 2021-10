Taxista é assassinado em assalto no grande Dirceu

Um taxista identificado como Geovane Barroso, 35 anos, foi assassinado na manhã desta terça-feira (19), na região do Grande Dirceu, zona Sudeste de Teresina. Abordado por suspeitos armados, o taxista foi rendido, entrou em luta corporal e foi atingido por dois tiros de pistola ponto 40. Um dos tiros atingiu o coração levando a vítima à óbito.



De acordo com informações da Polícia, a vítima estava dentro do táxi quando foi surpreendido pela ação dos assaltantes. O Sargento Paz e Silva, acredita que o alvo do assalto era o veículo. O carro utilizado durante a ação era roubado.

“Mandamos viaturas ao local, mas não conseguimos identificar os suspeitos. Eles abandonaram o carro nas proximidades do local e fugiram. Estamos em rondas ostensivas para identificar os suspeitos”, disse o policial.

Geovane era morador do bairro Itararé, zona Sudeste da capital. Segundo familiares da vítima, o taxista foi levado para a UPA do Renascença, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.

