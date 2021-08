Homem que matou a própria mãe em Teresina vira réu no processo

A juíza Maria Zilnar Coutinho, titular da 1ª Vara do Tribunal Popular do Júri, aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público e julgará Willame José da Silva por crime de feminicídio praticado contra a própria mãe. O crime ocorreu na noite do dia 28 de junho no bairro Lourival Parente e chocou a população pela brutalidade com que foi praticado. Com o recebimento da denúncia, Willame José passa a ser réu no processo.



De acordo com a denúncia oferecida pelo MP, Willame matou a mãe, a senhora Maria das Graças Pereira da Silva, durante uma discussão pela chave da casa. O promotor Régis Moraes destacou a crueldade com que o crime foi praticado. Maria das Graças foi morta a pedradas e pauladas e acabou sofrendo politraumatismo.



O crime chocou a população do Lourival Parente pela crueldade com que foi cometido - Foto: Reprodução

“Urge destacar a incidência da qualificadora da futilidade, porque são firmes os indícios que comprovam ter sido o homicídio perpetrado em decorrência de uma banal discussão pela posse da única chave do imóvel de propriedade da vítima [...]. É inquestionável a crueldade do crime, já que a vítima foi espancada até a morte”, detalhou a denúncia do MP.

A partir do recebimento da denúncia, a defesa de Willame José tem 10 dias para se manifestar e arrolar as testemunhas que deporão na fase de instrução processual. Willame responderá por crime de homicídio com a qualificadora de feminicídio e sem dar chance de defesa à vítima.

Além do processo pelo assassinato da própria mãe, Willame José responde também por crime de estupro de vulnerável praticado contra a própria enteada de 3 anos de idade.

