Homem procurado em vários estados é preso em Parnaíba

Um dos homens mais procurados do Brasil foi preso nesta quinta-feira (22) na BR 343, na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. O acusado de 37 anos possuía mandato de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.

O acusado reponde por vários crimes de homicídio, pistolagem, ameaça e contrabando. Ele possuía atuação em diversos estados e possui uma extensa ficha criminal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os agentes chegaram ao foragido após receberem informações das polícias de outros estados dando conta que ele estaria no Piauí.

Foto: Divulgação / PRF

“Os policiais receberam informações de Policiais Rodoviários Federais e Policiais Civis dos estados do Amazonas e Roraima e realizaram a abordagem ao veículo TOYOTA/HILLUX CD SRVA4FD que era conduzido pelo acusado. Durante a abordagem, foi verificado que o homem possuía em seu desfavor um Mandado de Prisão Preventiva pelo crime de Homicido Qualificado expedido pelo Tribunal de Justiça do estado de Roraima”, disse a PRF.

O homem foi encaminhado à Central de flagrantes na cidade de Parnaíba para os procedimentos legais.

