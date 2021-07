Homem morre ao dormir e perder controle de carro na BR 316 em Valença do Piauí

Um homem de 57 anos faleceu na madrugada desta quinta-feira (22) no município de Valença do Piauí, no Sul do estado, em um acidente na BR 316. O motorista teve morte ainda no local e um passageiro de 42 anos sofreu lesões graves e foi socorrido com vida.

“Policiais Rodoviários Federais atenderam a um acidente tipo Saída de Pista envolvendo o veículo GM/S10 2.8D 4X4 conduzido por um homem de 57 anos, que teve óbito no local e transportava como passageiro um homem de 42 anos que sofreu lesões graves”, disse a PRF em nota.

Foto: Divulgação / PRF

Os agentes verificaram que o condutor perdeu o controle do veículo devido ao sono ao volante e saiu da pista, caindo de uma ponte. De acordo com declarações do passageiro, o destino da viagem seria o estado do Maranhão.

O SAMU socorreu o passageiro e encaminhou para o Hospital de Valença do Piauí/PI. O corpo da vítima fatal foi removido pelo Corpo de Bombeiros.

