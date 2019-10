Homem invade residência e tenta estuprar mulher na zona Leste

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem identificado como Francisco Clemilton Silva Costa por invasão de residencia, tentativa e tentativa de estupro praticado no bairro Satélite, zona Leste de Teresina. Segundo o comando do BPM, ele invadiu a casa de uma mulher identificada pelas iniciais N.J.M.P, tentou roubá-la e estuprá-la, mas só não conseguiu concluir o ato porque a vítima gritou por socorro e foi ouvida pelos vizinhos.



O fato aconteceu por volta das 22 horas da noite de ontem. Quem deu mais detalhes foi o comandante do 5º BPM, coronel Galvão. "Ele invadiu a residência e tentou agarrá-la à força para estuprá-la e depois roubá-la, mas ela gritou, chamando a atenção dos vizinhos e pessoas que passavam na rua. Os populares adentraram a residência, abordaram o suspeito e lhe agrediram com socos e pontapés. Quando nossa viatura chegou, ele já se encontrava bastante machucado e nós precisamos controlar os populares revoltados com a situação para poder prendê-lo e autuá-lo", explicou.

Sob custódia da PM, Francisco Clemilton foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento do Satélite, onde passou por avaliação médica, e de lá foi conduzido para a Central de Flagrantes. Ao verificarem o histórico, os policiais constatarm que ele já tinha passagens por tráfico de drogas, ameaça de incêndio e furto.

"O crime em si foi evitado, mas mesmo assim ele responderá pela invasão do domicílio e pela tentativa de cometimento de estupro e a agressão à vítima", finaliza o coronel Galvão.

Maria Clara Estrêla