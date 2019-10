Cabo da PM é esfaqueado após reagir a assalto em Teresina

Um cabo da Polícia Militar identificado como José Carlos de Andrade foi esfaqueado por criminosos durante um assalto na noite da sexta-feira (12), na Avenida Maranhão, no Centro de Teresina.



Segundo a coordenadora do Policiamento de Unidade (CPU) do 1º Batalhão de Polícia Militar, capitã Regina, o cabo estava com a sua esposa quando os bandidos anunciaram o assalto.





Ainda de segundo com a capitã, o PM teria reagido e entrado em luta corporal com dos criminosos e acabou sendo ferido com seis golpes de faca. Ela informou ainda que apenas a arma do cabo foi levada.

José Carlos foi levado para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) e seu estado de saúde é estável.

A polícia continua em diligências pela região na tentativa de prender os criminosos.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia