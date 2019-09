Homem é preso por matar o próprio sogro na zona Rural de Teresina

Foi preso no final da tarde de ontem (23) o homem acusado de assassinar a pauladas o próprio sogro no povoado Cajaíba, zona Rural de Teresina. A vítima era Geraldo Gomes Teixeira, 50 anos, que trabalhava como garçom, e o acusado do crime era seu genro, de nome Jonadab Carvalho Pessoa. Ele foi preso na Vila Firmino Filho, zona Leste de Teresina por policiais do 5º BPM.



De acordo com o sargento Cândido, Jonadab teria matado seu sogro em cobrança a uma dívida. “Parece que ele tinha emprestado dinheiro para a vítima, mas ainda não tinha recebido o pagamento. Quando foi ontem, ele ficou na porta da casa do Geraldo esperando ele chegar e quando ele ia abrir o portão, o Jonadab foi lá e deu uma paulada na cabeça dele. A vítima morreu na hora”, relatou o sargento.



Ainda segundo a PM, Jonadab teria tido um relacionamento com a filha de Geraldo e isso seria também motivo de desavenças entre os dois. O suspeito também tinha passagens anteriores pela polícia por crime de receptação. Preso, ele foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde prestou depoimento.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Maria Clara Estrêla