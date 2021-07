Homem é preso pela Polícia Federal após assaltar carteiro em Teresina

Um homem suspeito de assaltar um carteiro na manhã desta segunda-feira (26) no bairro São Cristóvão, zona Leste de Teresina, foi preso pela Polícia Federal. O suspeito abordou o profissional e fugiu com as mercadorias que estavam sendo entregues.

Durante a fuga, o suspeito descartou parte da carga com documentos e cartas em um terreno baldio próximo a um supermercado na Av. Presidente Kennedy. Acionada a Polícia Federal iniciou diligências e localizou o homem momentos depois. Com ele, foram encontradas as mercadorias roubadas.

Foto: Divulgação / PF

“A prisão é resultado de um trabalho contínuo e integrado entre a Polícia Federal e os Correios para reprimir os crimes de roubos de encomendas e tem relação direta com a Operação Rastreio, deflagrada em junho de 2021, que cumpriu cinco mandados de busca e apreensão na capital piauiense”, disse a PF em nota à imprensa.

O preso pode responder pelo crime por roubo qualificado, que tem pena de 4 a 10 anos de prisão.

