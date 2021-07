Homem é preso ao conduzir veículo de prefeitura sob efeito de álcool no PI

Um homem de 47 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (26) ao ser flagrado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal conduzindo uma motocicleta Honda/cg 125 Fan ES sob efeito de álcool na BR 135 na cidade de Bom Jesus, no Sul do Piauí.

De acordo com a PRF, o homem estava no acostamento da rodovia após cair do veículo, que é de categoria oficial e pertence a uma prefeitura, e sofrer lesões graves.

“Os policiais estavam em deslocamento quando avistaram uma motocicleta estacionada no acostamento. No local, o homem que conduzia a motocicleta perdeu o controle e caiu do veículo sofrendo lesões leves. O veículo oficial, que pertence a uma Prefeitura do sul do estado, era conduzida pelo homem no momento do acidente”, disse a PRF.

Foto: Divulgação / PRF

Durante averiguação, policiais verificaram que o condutor apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica e realizaram o teste de alcoolemia, resultando em 0,86 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

O homem que não teve a identidade revelada foi encaminhado à Polícia Civil na cidade de Bom Jesus/PI para os procedimentos necessários. Ele responderá pelos crimes de conduzir veículo sob efeito de álcool.

