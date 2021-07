Homem é preso no Piauí com índice de embriaguez 27 vezes acima do permitido

Mesmo com a Lei Seca e todas as campanhas de conscientização para os riscos de dirigir alcoolizado, ainda há quem insista em beber e conduzir veículo automotor. No Piauí, um caso recente chamou a atenção das autoridades. Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com uma quantidade de álcool 27 vezes maior que o permitido no organismo.



O caso aconteceu na rodovia BR-135, próximo ao município de Colônia do Gurgueia, na noite desta terça-feira (27). Os policiais faziam uma barreira de rotina quando flagraram o piloto de uma motocicleta modelo Honda CG125 Fan trafegando sem capacete e com a capacidade motora visivelmente alterada.



Foto: Divulgação/PRF-PI

“Ele foi submetido ao um teste de alcoolemia que resultou no índice de 1,08 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões sem a mínima condição de pilotar a motocicleta ou qualquer outro veículo automotor, porque colocaria a própria vida e a de terceiros em risco”, explicou o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF-PI.

Diante da situação, o homem foi autuado por crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Canto do Buriti junto com a motocicleta apreendida.

