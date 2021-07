Homem é preso em Brasileira com carro não devolvido para locadora

Um homem de 46 anos que não teve a identidade revelada foi preso nessa quarta-feira (28) na BR 343, no município de Brasileira, no Norte do Piauí, com um carro com registro de apropriação indébita.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi averiguado durante uma abordagem de rotina, Durante a ação, foi contatado que o carro tinha sido retirado de uma locadora de veículo e Teresina e não foi devolvido.

Foto: Divulgação / PRF

“Os policiais verificaram junto aos sistemas que a placa do veículo possuía registro de Apropriação Indébita datado de 29/04/2021. O veículo havia sido locado em Teresina/PI e não mais tinha sido devolvido”, disse a PRF.

O condutor explicou que havia comprado o veículo na cidade de Piripiri e não sabia da existência da ocorrência envolvendo o veículo. O homem e o veículo foram encaminhado à Delegacia Regional de Piripiri para os procedimentos necessários.

