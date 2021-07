Acidente de carro na Zequinha Freire deixa uma pessoa morta

Um grave acidente ocorrido na Avenida Zequinha Freire, zona Sudeste de Teresina, deixou uma pessoa morta e outra ferida. Um veículo modelo Ford Ka de cor prata colidiu com uma motocicleta modelo Yamaha Crypton e vitimou fatalmente uma senhora de 44 anos identificada como Patrícia de Jesus Alves. Ela era garupa da moto.





O piloto da motocicleta, o senhor José Gregório de Freitas dos Reis ficou ferido, foi levado para o HUT e permanece internado fora de perigo. “O Gregório e dona Patrícia apresentavam lesões. Os dois chegaram a ser socorridos, mas a senhora acabou morrendo pouco depois de chegar ao hospital”, explicou o sargento Valderlan, da Ciptran.



Já com relação ao motorista do carro, ele foi identificado como sendo Francisco Aírton e permaneceu no local do ocorrido durante todo o trabalho de perícia, acompanhando o socorro às vítimas. Ele foi submetido a um teste de alcoolemia que resultou negativo para embriaguez ao volante.

De acordo com a Ciptran, o carro dele foi surpreendido pela motocicleta ao tentar fazer uma travessia na pista. “Só a perícia vai poder dizer com certeza como foi a dinâmica do acidente, mas a princípio, houve uma entrada errada de um dos veículos”, finalizou o sargento Valderlan.

