Homem é preso com arma após realizar assalto na zona Sudeste

Na tarde desta terça-feira (27) policiais se surpreenderam ouvir os gritos de uma mulher que havia acabado de ser assaltada. O fato aconteceu nas proximidades da Avenida dos Ipês, zona sudeste de Teresina.

Segundo o delegado Matheus Zanatta, o suspeito realizavaassaltos na região e foi surpreendido por Policiais Civis que faziam diligências em um local próximo.

O suspeito, identificado como ‘Márcio”, chegou a empreender fuga, mas logo foi localizado e detido pelos policiais. Com ele havia um revólver com munição intacta e os pertences da vítima. Ao ser levado para a Central de Flagrantes, a polícia constatou que suspeito já tinha passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas.

“Contamos com a sorte, a vítima também, pois tinham agentes de segurança próximos ao assalto e conseguimos capturar esse indivíduo. Inclusive, no momento do acompanhamento ele tentou fugir, mas os policiais foram rápidos e conseguiram realizar a prisão em flagrante”, afirma o delegado.



Homem foi preso instantes após roubar uma mulher na zona sudeste de Teresina. (Foto: Polícia Civil)

DEPRE e polícias parceiras seguem no combate ao tráfico

À frente da Delegacia de Prevenção e Repreesão aos Entorpecentes (DEPRE), o delegado Matheus Zanatta afirma que a polícia tem obtido êxito nas apreensões realizadas no estado . O sucesso nas ações se dá por conta das parcerias com outras polícias, como a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Distritos Policiais da cidade.

Há cerca de duas semanas, os agentes realizaram uma grandeapreensão de cocaína e veículos, utilizados para o tráfico. Somente nesta terça a polícia conseguiu realizar uma prisão e novas apreensões de drogas em Teresina.

“Isso é muito importante, porque é um crime que assola a sociedade e traz como consequências a realização de outros crimes como furto e o roubo”, afirma Zanatta.





