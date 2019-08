Polícia prende traficante e apreende mais de R$ 2 mil em drogas

Policiais Civis do 8º Distrito Policial de Teresina prenderam nesta segunda-feira (26) um homem identificado como Thalyson Paulo Mendes de Oliveira, acusado de vender e distribuir drogas para pontos de venda e usuários na região do Grande de Dirceu. Na abordagem de Thalyson, os policiais apreenderam 96 trouxas de maconha e mais um tablete de 150 gramas da droga. O entorpecente já estava embalado e pronto para consumo.





Foto: Divulgação/Polícia Civil

Na contagem feita pelos agentes, a droga encontrada em poder do suspeito valeria mais de R$ 2 mil. “Cada trouxinha dessa é vendida por uma média de R$ 10,00 direto ao usuário. Quando ele quer lucrar mais em cima, vende por até R$ 15,00. Já os 150 gramas do tablete de maconha pode ser desmanchado em até 90 trouxinhas. Se formos somar, só com a venda das trouxinhas já prontas, ele conseguiria arrecadar quase R$ 1 mil. Juntando com a venda das trouxinhas que ele prepararia a partir do tablete, daria pouco mais de R$ 1 mil também. Para quem trafica, é um valor considerado alto para se arrecadar em um único dia”, explica o delegado Ricardo Moura, titular do 8º DP.

Outro detalhe que chama a atenção é que Thalyson foi preso por acaso. Conforme informou o delegado Ricardo, mesmo já sendo procurado pela polícia da região, ele não era o alvo específico da operação que ocorria ontem na Vila da Guia. O suspeito cruzou com a guarnição e apresentou atitude suspeita. Os policiais, então, o abordaram e lhe deram voz de prisão.

Além do entorpecente, foi encontrado com Thalyson uma quantia de R$ 60,00 em notas trocadas. Não houve resistência à prisão e ele foi encaminhado ao 8º DP e, de lá, para p sistema prisional.

Maria Clara Estrêla