Homem é assassinado e tem moto roubada no bairro Pedra Mole

Um homem identificado como Valdivino Paulo Vieira Filho, 49 anos, foi assassinado a tiros no começo da noite deste domingo (25), no bairro Pedra Mole, zona Leste de Teresina. Populares ouviram disparos de arma de fogo e acionaram uma viatura da Polícia Militar, que, ao chegar ao local, já encontrou Valdivino sem vida caído no chão.

Leia também: Suspeito é baleado durante assalto no bairro Pedra Mole



Foto: Divulgação/Polícia Militar

De acordo com o sargento Orleôncio, do 5º BPM, a vítima foi abordada por dois homens e teve sua moto roubada. O veículo, modelo XRL preto, foi visto minutos depois do crime sendo conduzido por um indivíduo cujas descrições batiam com a que os populares informaram à polícia. O sargento dá mais detalhes: "Viram esse elemento transitando lá pelo Gurupá na moto dele indo em direção à zona Rural. Fizemos buscas, mas ainda não o localizamos e o caso já foi repassado à DHPP [Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa]".

Ainda segundo a PM, Valdivino tinha antecedentes criminais e já havia sido preso por crime de tráfico de drogas, o que pode apontar também para que seu homicídio tenha se tratado de uma execução e não exatamente de um latrocínio. O caso segue sob investigação. O IML esteve no local para remoção do corpo.

Compartilhar no

Com informações de Tony Silva, da O Dia TV

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!