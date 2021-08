Homem é assassinado com tiros na cabeça no bairro Anita Ferraz em Teresina

A Polícia Militar registrou um homicídio e um crime de lesão corporal na manhã deste domingo (22) no bairro Anita Ferraz, zona Norte de Teresina. Um homem identificado como Francisco Jackson, 31 anos, foi assassinado a tiros quando estava na companhia de uma colega. Segundo a PM, os dois estavam jogando baralho na calçada quando foram surpreendidos por dois homens em uma moto.



“Eles já chegaram atirando, segundo o que relataram as testemunhas. Ao que tudo indica, os disparos eram direcionados para o Francisco e o colega dele foi atingido porque estava perto. Os populares chamaram o SAMU e ele foi socorrido, mas o Francisco já estava em óbito quando a guarnição chegou”, explicou o sargento Orleôncio, do 5º BPM.



De acordo com ele, o crime tem características de execução, já que nada de valor material foi subtraído das vítimas, o que poderia caracterizar latrocínio. Francisco também já tinha passagens anteriores pela polícia, o que aponta para um possível acerto de contas.

Policiais civis estiveram no local para colher as primeiras informações e fazer a perícia. O caso foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai prosseguir com as investigações.

