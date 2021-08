13 pessoas são presas no Piauí por crimes de feminicídio e estupro

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Proteção à Mulher, está dando cumprimento a uma série de mandados de prisão contra acusados de crimes como femiicídio, estupro, lesão corporal e ameaça. Trata-se da Operação Agosto Lilás, que conscientiza para o fim da violência contra a mulher. Ao todo, estão sendo cumpridas 21 ordens judiciais e pelo menos 13 pessoas já foram presas.

Foto: Divulgação/Secretaria de Segurança do Piauí

Os alvos dos mandados de prisão estão localizados nas cidades de Teresina, Piripiri e Parnaíba. "São pessoas que estão sendo presas acusadas não só de violência contra a mulher, como também crimes como tráfico de entorpecentes, homicídio, roubo e furto. São pessoas perigosas sendo presas no Piauí depois de uma minuciosa investigação pela Polícia Civil com a homologação do Judiciário e do Ministério Público", destacou o secretário de Segurança, Rubens Pereira.

Participam da ação a Delegacia Estadual de Capturas (DECAP), a Força Tarefa da Secretaria de Segurança, o Departamento Estadual de Proteção à Mulher, a Delegacia da Mulher de Teresina Sul, a Delegacia Regional de Parnaíba, assim como a Delegacia de Combate ao Homicídio, Tráfico de Drogas e Latrocínio de Parnaíba.

Dão apoio a Delegacia de Luís Correia, o 2º BPM de Parnaíba e também o Grupo de Atendimento Especializado à Criança, ao Idoso e à Mulher.





Com informações da Secretaria de Segurança Pública do Piauí

