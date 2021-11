Homem é assassinado com 15 tiros em Cajueiro da Praia

Um homem foi morto com pelo menos 15 disparos de arma de fogo no município de Cajueiro da Praia, no litoral do Piauí, nessa terça-feira (2). De acordo com a Grupamento da Polícia Militar, três homens chegaram a residência em um carro e começaram a disparar contra a vítima. Ao constatarem que o homem estava morto, os suspeitos fugiram.

A vítima não portava documentos de identificação e os vizinhos informaram à polícia que ele estava morando a poucos dias na residência que teria sido alugada por um casal. Os levantamentos preliminares apontam que havia uma segunda pessoa na residência no momento do crime.

Foto: Divulgação / Polícia Militar

A Polícia Militar informou que ainda não há testemunhas do crime e os vizinhos se recusam a prestar informações aos policiais sob a alegação de que não viram nenhum movimento do crime. Entre as linhas de investigação, está a disputa pelo tráfico de drogas na região.

O local do crime foi isolado e a política técnica foi acionada para realizar a perícia e indicar a dinâmica do crime. O Instituto de Medicina Legal (IML) removeu o corpo do homem.

