Homem é assassinado e degolado com machado na Santa Maria da Codipi

Um homem identificado pela polícia como “David Loirim” foi assassinado com requintes de crueldade na noite da última segunda (01), entre as ruas Francisco Magnólia e avenida Poty Velho, na região da grande Santa Maria da Codipi. Investigado pela polícia por roubos na região, Loirim, como era conhecido, foi morto com vários disparos de arma de fogo. Além dos tiros, a vítima teve as roupas retiradas e foi atingido com vários golpes de machado, na região do pescoço, sendo degolado.

A Polícia Militar, com apoio de agentes do 22° Distrito Policial atendeu a ocorrência, a comandante do 13° Batalhão, Major Elizete, revelou a dinâmica do crime e explicou que a vítima era investigada por roubos a veículos na região.

"Por volta das 20h30, houve esse homicídio, onde um infrator, já com várias passagens na polícia, ele foi alvejado com vários tiros e também com uma machada no pescoço. Segundo informações, ele estava com a namorada quando esses dois chegaram e aí ele saiu correndo e os dois saíram correndo atrás efetuando esses disparos. Trata-se desse 'David Loirim', esse velho conhecido da área. Puxador de motos”, afirmou a militar em áudio encaminhado.

O Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) investigará o caso.



Foto: PMPI/Divulgação



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!