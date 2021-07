Homem é assassinado com 15 tiros dentro de casa em Cajueiro da Praia

A Polícia Civil está investigando dois crimes violentos que chocaram a população do litoral piauiense no último final de semana. O primeiro deles ocorreu entre as cidades de Luís Correia e Cajueiro da Praia, no Povoado Camurupim, no último sábado (19), e o segundo se deu na madrugada da segunda-feira (21).



No primeiro caso, a vítima, ainda sem identificação, foi assassinada a tiros e enterrada em uma cova rasa. No segundo caso, um homem identificado apenas como Baixinho foi assassinado com 15 tiros dentro de casa em Cajueiro da Praia. De acordo com a polícia, a vítima deste segundo homicídio era cearense e teria envolvimento com o tráfico de drogas, o que levanta e hipótese de que os crimes estejam relacionados às brigas de facções.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

“Ele tinha pouco tempo na cidade, tinha muito pouco contato com a vizinhança e estava traficando. Ele foi vítima desse atentado praticado possivelmente por três pessoas dentro de um sedan preto. Provavelmente foi um acerto de contas entre rivais, assim como o primeiro homicídio ocorrido no sábado”, relatou o delegado regional de Luís Correia, Aldely Fontenele.

A polícia trabalha com a possibilidade de brigas entre grupos criminosos rivais e que atuem em mais de um estado, já que nos dois casos as vítimas eram cearenses e haviam chegado ao Piauí há pouco tempo. Segundo o delegado, ainda não há suspeitos, mas as investigações estão avançando no sentido da elucidação dos crimes.

