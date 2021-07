Homem é assassinado com 11 tiros no residencial HBB em Teresina

Um homem identificado apenas como Jardel, de 25 anos, foi assassinado com 11 disparos de arma de fogo na madrugada desta terça-feira (08) no residencial HBB, zona Leste de Teresina. Ele foi perseguido pelos suspeitos do crime e veio a óbito ainda no local.



Leia também: Mulher é executada com tiro na cabeça dentro de casa no bairro Parque Brasil II

A Polícia Militar acredita que o crime tenha se tratado de uma execução devido à quantidade de tiros disparados e ao fato de que nada de valor material foi levado da vítima, o que poderia caracterizar um latrocínio – roubo seguido de morte. Quem dá mais detalhes é o capitão Marco Antônio, do 5º BPM.



Foto Ilustrativa: O Dia

“Ele [Jardel] vinha em uma moto quando começou a ser perseguido pelos suspeitos, que o encurralaram e efetuaram pelo menos 11 disparos. Não teve chance de defesa e quando chegamos ao local a vítima já estava sem vida. Ele não era nosso conhecido, a princípio não tinha passagens, mas a população informou que ele costumava praticar delitos na região”, diz.

A perícia da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e vai prosseguir com a investigação. A PM diligenciou na região à procura de suspeitos, mas até o momento nenhuma prisão relacionada ao caso foi efetuada. O corpo de Jardel foi removido pelo IML.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!