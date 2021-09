Grupo armado é preso dentro de supermercado na zona Leste de Teresina

Um grupo formado por três indivíduos foi preso na tarde desta quinta-feira (16) dentro de um supermercado na zona Leste de Teresina com um revolver calibre .38. A polícia acredita que eles estariam organizando alguma ação criminosa contra o estabelecimento ou algum cliente que já teriam mapeado.

Leia também: Adolescente de 14 anos é assassinado com sete tiros na zona Sul de Teresina

“Recebemos a informação que tinha três indivíduos dentro de um supermercado na zona Leste de Teresina em um carro vermelho. Fomos lá e conseguimos localizar com eles um revolver calibre .38, munições deflagradas, dinheiro, bolsas e celulares. Fizemos a abordagem e demos voz de prisão”, explicou o major Audivam Nunes, coordenador da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Piauí.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Foto: Jailson Soares / O Dia



Foto: Jailson Soares / O Dia



A polícia já levantou que um dos suspeitos já tem passagem pelo sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas e que o trio reside em um bairro da zona Sul de Teresina. A polícia tenta agora descobrir a procedência do veículo utilizado pelo grupo. Aos policiais, os três suspeitos revelaram apenas que estavam no supermercado a espera do que classificaram como “situação”.

“Eles deveriam estar esperando algum cidadão para roubar e fazer de vítima, mas a polícia agiu mais rápido e conseguiu tirar esses elementos de circulação, Um deles já tem passagem pelo tráfego de drogas. Eles disseram que só estavam lá esperando uma situação, mas nosso papel é tirar de circulação”, relevou Audivam Nunes.

Foto: Jailson Soares / O Dia



Foto: Jailson Soares / O Dia



Foto: Jailson Soares / O Dia



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!