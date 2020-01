Greco prende quadrilha e apreende fuzil de fabricação norte-americana

A Polícia Civil do Piauí e a Polícia Militar do Piauí deflagraram operação na noite dessa quinta-feira (16) e apreenderam três fuzis e centenas de munições, além de drogas e outras armas.

A Operação foi desenvolvida pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), em parceria com o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, Batalhão Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) e Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com o coordenador do Greco, delegado Thales Gomes, na operação foi apreendido fuzil semi-automática calibre .50, de fabricação norte-americana. Foi a primeira apreensão desse tipo de armamento no Piauí.



O delegado afirma que as investigações iniciaram há duas semanas, após diligências no Estado do Maranhão, onde parte da quadrilha foi identificada. "Após as investigações fizemos acompanhamento dos alvos e localizamos um sítio na zona rural de Teresina, onde o material estava enterrado", explica o Delegado.

O fuzil semi-automático da marca Barrett, modelo M82, calibre. 50 é capaz de perfurar blindagens de carro-forte, e até abater aeronaves. Até o momento três pessoas foram presas, três veículos roubados foram apreendidos, dentre eles um automóvel clonado e que possuía blindagem à prova de balas.

Fuzil semi-automático da marca Barrett, modelo M82, calibre. 50. (Foto: Reprodução)



Haverá entrevista coletiva às 11 horas, na sede do Greco, com a presença do Secretário de Segurança, do Delegado Geral e do Coordenador do Greco.

Nathalia Amaral