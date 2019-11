Polícia apreende fuzis que seriam usados em ataques bancos no Nordeste

A Polícia Civil do Piauí, em conjunto com a Polícia Civil do Maranhão, apreendeu vários fuzis que seriam utilizados em ataques contra instituições financeiras nos estados do Nordeste. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP) na manhã deste domingo (24).



Segundo a assessoria do órgão, as armas foram encontradas nas regiões dos municípios de Monsenhor Gil e Valença. A operação que resultou na apreensão do armamento foi coordenada pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), com apoio do Bope (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar) e do Núcleo de Inteligência das Polícias Civil do Piauí e do Maranhão.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Também participaram da operação a Divisão Especializada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (Deicor) e o Centro Tático Aéreo da Polícia Civil maranhense, através da Superintendência Estadual de Investigações Criminais e da Delegacia Regional de Timon.

A SSP não informou se houve prisões nem quantas armas foram localizadas. A corporação concederá informações mais detalhadas nesta segunda-feira (25) em coletiva de imprensa.

Maria Clara Estrêla, com informações da SSP-PI