Foragido da Major César é recapturado após um ano na zona Norte de Teresina

Um homem de iniciais J.C.C foi recapturado na tarde desta quinta-feira (1º) na região da Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina, após um ano foragido do sistema prisional do Piauí. Ele é condenado a nove anos de prisão pelo crime de assalto à mão armada.

De acordo com o chefe de investigação do 22º Distrito Policial, Erlon Viana, a prisão foi possível após a troca de informações entre a Polícia Civil e Polícia Militar. Ele revelou que o condenado havia deixado a prática de crimes e atualmente estava trabalhando em uma empresa da região da Santa Maria da Codipi.

“Ele estava foragido há ano do sistema prisional, tendo sido condenado uma pena de nove anos e quatro meses. Segundo ele, cumpriu dois anos e meio, quando foi transferido para a Major César e de lá fugiu. Desde então estava em ato de fuga. A gente recebeu o mandado, houve uma intensa troca de informações com os policiais do 13º BPM na qual culminaram na prisão do J.C”, disse.

À equipe do O Dia Tv, o acusado contou que fugiu do sistema penitenciário porque foi ameaçado de morte por rivais. Ele se disse arrependido pelos crimes que cometeu. “Me ameaçaram de morte lá. Foi o jeito eu fugir se não eu morria. Não tenho preocupação, Deus vai me ajudar. Vou ver o que meu advogado pode fazer para eu ficar no trabalho e indo dormir na Major (César). Faz é tempo que só trabalho”, disse.

