VÍDEO: Homem de 28 anos morre em acidente de moto na estrada da Cerâmica Cil

Um grave acidente ocorrido no começo da manhã de hoje (01) na PI 130, região da Cerâmica Cil, zona Rural de Teresina, deixou uma pessoa morta e outra ferida. Um homem de 28 anos, identificado como Eliel Brito de Sousa, veio a óbito depois de bater sua motocicleta de frente com outra motocicleta quando trafegava pela rodovia.







Segundo o relatório do BPRE (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual do Piauí), o outro veículo, vinha em sentido contrário, mas ainda não é possível saber o que teria causado o acidente: se a motocicleta de Eliel que estaria na pista errada ou se era a moto que estava. O outro motociclista envolvido no ocorrido não teve o nome informado pela polícia. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Teresina (HUT).



Foto: Reprodução

Por conta do ocorrido, o trânsito na PI 130 entre Teresina e a Cerâmica Cil ficou lento nesta manhã enquanto o BPRE isolava o local para aguardar a chegada da perícia. Uma equipe do IML compareceu para fazer a remoção do corpo de Eliel.





Aguarde mais informações.

