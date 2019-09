Família capota carro após colidir com árvore na Avenida João XXIII

Um grave acidente foi registrado na avenida João XXIII, na zona Leste da cidade, na manhã deste domingo (08). O motorista do veículo, modelo Volkswagen T- Cross, perdeu o controle, subiu no canteiro central e acabou colidindo com uma árvore.



O caso aconteceu por volta das 6h, nas proximidades da superintendência da Funasa.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os três ocupantes do veículo são da mesma família e estavam voltando de uma festa de formatura.

O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã deste domingo ( Foto: Reprodução)

O motorista e o passageiro do banco da frente ficaram feridos e foram encaminhados pelo Samu ao Hospital de Urgências de Teresina (HUT). Já o passageiro que estava no banco traseiro não apresentou ferimentos e foi levado para casa por familiares que estiveram no local.

A Polícia Rodoviária Federal(PRF) foi acionada para apurar as causas do acidente.

Natanael Souza