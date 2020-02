Suspeito que se passava por delegado da Polícia Civil é preso em Teresina

Um homem suspeito de se passar por um delegado da Polícia Civil do Piauí para cometer crimes mediante ameaças, foi preso por volta das 10h30 desta quarta-feira (12), no apartamento em que morava, situado no bairro Santa Maria da Codipi, Zona Norte de Teresina. Afonso Soares Brandão Junior é acusado de se aproximar das vítimas para poder roubá-las. Em sua residência, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) encontrou armas, documentos e outros materiais que identificavam o falso servidor.

Material apreendido pelo Greco. Foto: SSP-PI.

Segundo a polícia, Afonso Soares resistiu a prisão e alegou ser estudante de direito e delegado. O Greco iniciou as investigações há pelo menos 10 dias após denúncias anônimas de pessoas que denunciaram o falso agente.

"A gente recebeu informações de pessoas disseram que ele estava se passando por delegado e realizamos buscas na residência dele. Agora vamos procurar as vítimas para que elas realizem a identificação do suspeito. Só depois poderemos concluir o inquérito", disse Thales Gomes, coordenador do Greco.





Colete apreendido com o acusado. Foto: SSP-PI.

O Greco informou ainda que no apartamento do suspeito foram encontrados uma pistola calibre 380, colete, carteira de identificação, carregadores e um chapéu, distintivos usados no cotidiano da Polícia Civil do Piauí.





Objetos apreendido com o suspeito. Foto: SSP-PI.

Afonso Brandão Soares Junior foi preso em flagrante e deve responder pelos crimes de de porte ilegal de arma de fogo e pela prática reiterada de estelionato, pelo uso do selo ou sinal público falsificado.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia