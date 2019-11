Ex-vereador e falso policial são presos por ameaçar empresário

Dois indivíduos identificados como Lucas Alan Caminha de Oliveira e Washington Ferreira de Carvalho foram presos na tarde de ontem (04) suspeitos de ameaçarem um empresário proprietário de um restaurante localizado na avenida Ininga, na zona Leste de Teresina.

Homem é executado com quatro tiros na cidade de Timon



Segundo informações do delegado Ademar Canabrava, do 12º Distrito Policial, a dupla estaria cobrando dinheiro do empresário e teria dado até meio-dia de ontem para que o débito fosse pago. Os suspeitos chegaram a ir até a residência do empresário para amedrontar a vítima.

Simulacro e documentos apreendidos com a dupla. (Foto: Chico Filho/O Dia)

"Ele fez o boletim de ocorrência por volta de meio-dia e combinamos com ele que ele marcasse com os dois no restaurante dele na Avenida Ininga. Quando os dois indivíduos chegaram lá, nos os abordamos e apreendemos com eles uma pistola simulacro e uma carteira falsa da Polícia Militar do Estado do Maranhão", relata o delegado.

Após entrar em contato com o comando da PM do Maranhão, foi constatado que o indivíduo Lucas Alan Caminha de Oliveira não pertencia aos quadros da corporação e usava o documento de identificação falso para intimidar as vítimas.

Prisão foi coordenada pelo delegado Ademar Canabrava, do 12º DP. (Foto: Chico Filho/O Dia)

Já o outro suspeito, Washington Ferreira, é ex-vereador da cidade de Novo Oriente, a 235 km de Teresina, e alegou para a Polícia que participava do esquema por estar desempregado.

"Vão ser indiciados por ameaça e exercício arbitrário [aquele que fizer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão sua] e com certeza eles estão cobrando outras pessoas também", afirma o delegado.

Com a dupla também foram encontrados vários cartões de crédito e de instituições bancárias. Todo o material apreendido será periciado para atestar se também foram falsificados.

Os dois foram presos e conduzidos à sede do 12º DP, no bairro Planalto, zona Leste de Teresina.





Nathalia Amaral, com informações de Chico Filho.