Empresário é preso com carro roubado em Teresina

Um empresário de Teresina que não teve a identidade revelada foi preso na noite dessa quinta-feira (17) na BR 343, no perímetro urbano da Capital, de posse de umveículo roubado no estado de Pernambuco. O suspeito foi encaminhado para a Central de Fragrantes e responderá pelo crime de receptação.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os policiais estavam realizando trabalho de rotina, quando abordaram o veículo GM/ONIX 10MT que era conduzido por um homem de 27 anos.

Foto: Divulgação / PRF

Durante a averiguação, foi identificado que o veículo estava com placas de um outro com as mesmas características, sendo que o veículo original havia sido tomado de assalto no dia 25 de abril deste ano na cidade de São Lourenço da Mata/PE.

O empresário justificou que alugou o veículo com outras pessoas, contudo, não apresentou documentos que comprovassem a transação e nem informou onde foi feito a locação.

