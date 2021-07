Carreta tomba no viaduto da avenida Miguel Rosa e via é interditada

Na manhã desta sexta-feira (18) uma carreta,que transportava carvão, tombou na Avenida Miguel Rosa, zona sul de Teresina. De acordo com o inspetor da Policia Rodoviária Federal, Alexandro Lima, o trânsito continua lento na região do acidente, equipes da PRF estão no local orientando os motoristas e realizando os procedimentos.

Algumas faixas da avenida estão interditadas por conta da grande quantidade de carvão espalhado na pista. A carreta possuí placa de Grajaú-MA e era conduzida por uma mulher de 36 anos que não teve ferimentos.

A PRF alerta para os condutores de veículos buscarem vias alternativas. O local possui um intenso fluxo de veículos por ligar as BRs 343 e 316. Ainda não há previsão de liberação da via.

