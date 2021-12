Em Teresina, homem é preso pela Polícia Federal por comprar cédulas falsas

Um homem de 26 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso nesta terça-feira (21) por comprar cédulas falsas oriundas do estado do Espírito Santo e receber a encomenda pelos Correios. A prisão foi efetuada pela Polícia Federal no bairro Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina.

De acordo com a PF, a encomenda foi retida pelo serviço de Segurança Postal, que acionou a Polícia Federal para averiguação e acompanhamento da entrega ocorrida na tarde de ontem. As notas haviam sido postadas na cidade de Vila Velha (ES), com destino ao endereço residencial situado no bairro Vila Irmã Dulce.

Foto: Divulgação/PF

Com a abordagem, a Polícia Federal constatou a presença de 40 cédulas falsas com o valor nominal de R$ 100 (cem reais) cada, com repetidos números de série e boa qualidade de impressão.



O autuado será indiciado pela prática do crime previsto no artigo 289, §1º, do Código Penal com pena prevista de três a doze anos e multa, em razão da prática de aquisição de moeda falsa para introdução em circulação, e será encaminhado ao sistema penitenciário local.

A Polícia Federal alerta a população para que fique atenta aos elementos de segurança e autenticidade das cédulas em circulação, cujas instruções de verificação e orientações de como proceder podem ser obtidas no site do Banco Central. Clique aqui.

A Polícia Federal destaca, ainda, que quem tentar colocar uma cédula falsa em circulação depois de tomar conhecimento de sua falsidade, mesmo que a tenha recebido de boa-fé, poderá também responder pelo crime previsto no artigo 289, §2º, do Código Penal com pena de 6 meses a 2 anos de detenção.