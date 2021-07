Em Piripiri, polícia apreende 227 maços de cigarros contrabandeados

Uma pequena apreensão de maços de cigarros em uma mochila, no Bairro de Fátima, em Piripiri, levou a polícia a uma grande quantidade de cigarros guardados em uma residência da cidade.

Leia também: Cigarros contrabandeados são encontrados em carga de petiscos em Timon

Segundo a 12º Batalhão da Polícia Militar, um suspeito foi abordado durante uma ação de rotina de uma guarnição da PM. Os policiais encontraram na mochila do homem maços do produto. Porém, durante a averiguação, o suspeito acabou revelando possuía mais quantidade do produto.

Foto: Divulgação / PMPI

“Por volta das 18h30, a equipe no patrulhamento pelo Bairro de Fátima encontrou um homem em uma motocicleta com uma mochila nas costas. Após a abordagem foram encontrados oito maços de cigarros contrabandeados. O indivíduo ao ser indagado relatou que em sua residência teriam mais cigarros. Na casa estavam 219 maços de cigarros”, disse a PMPI.

O preso e o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Federal na cidade de Parnaíba para os procedimentos legais.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!