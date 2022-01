Em Fronteiras, homem é morto a facadas e pauladas e tem corpo carbonizado

O corpo de um homem identificado como Mardiel Donhatas da Silva, vulgo "Treme Treme", de 33 anos, foi encontrado por volta das 5 horas da manhã desta terça-feira (11), na Travessa Euclides Ribeiro, no município de Fronteiras, a 410 km de Teresina. Segundo informações do tenente Gilson, comandante do 4º BPM de Fronteiras, a vítima foi morta a facadas e pauladas e teve o corpo queimado com combustível.

"Populares informaram à Polícia Militar que havia um corpo parcialmente carbonizado na Travessa Euclides Ribeiro, nas proximidades do Postinho de Saúde do Centro de Fronteiras, a guarnição deslocou-se até o local e constatou o fato. A vítima apresentava sinais de violência, com dois cortes de objeto perfurocortante na região do pescoço", informou o comandante.

Foto: Divulgação/PM De acordo com a PM, os suspeitos de terem praticado o crime assassinaram a vítima e, posteriormente, envolveram o corpo em uma rede e desovaram no local onde foi encontrado por populares. Um homem identificado pelas iniciais F. L. A. M. confessou o crime e disse que teria praticado o homicídio por estar sendo ameaçado pela vítima. Já o segundo suspeito, identificado pelas iniciais S. S. B., relatou aos policiais que ajudou a tirar o corpo da residência após o primeiro ter desferido os golpes de facão e pauladas na cabeça da vítima. Conforme relato dos acusados, a vítima sofreu lesões de facão na região do pescoço e pauladas na cabeça. Após o crime, eles teriam ainda ateado fogo no corpo utilizando produto inflamável. Durante as diligências, a PM conseguiu ainda localizar o material utilizado para praticar o crime, sendo um facão, uma garrafa pet com cheiro de combustível e um pedaço de madeira envoltos em um lençol, que os infratores tinham utilizado para ocultar o material. Os infratores foram encaminhados à DP e estão sendo autuados em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado. Os dois suspeitos já possuem passagem pela polícia pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e furto qualificado.

