Jovem de 22 anos é morto a tiros no bairro Jardim Europa

Um jovem identificado como Antônio Orlando de Sousa Pereira Júnior, de 22 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (10), no bairro Jardim Europa, na região da Usina Santana, zona Sudeste de Teresina.

Segundo informações da Polícia Militar, populares entraram em contato com o Copom da PM informando que um homem havia sido atingido por diversos disparos de arma de fogo .

Ao chegarem ao local, os policiais militares constataram que a vítima havia sido atingida por vários tiros efetuados por dois indivíduos em uma motocicleta. Antônio Orlando Júnior não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes da chegada do socorro.



A perícia criminal e o Instituto de Medicina Legal foram acionados e estiveram no local do crime. As investigações sobre o homicídio ficarão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).