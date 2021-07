Em Campo Maior, vaqueiro morre pisoteado por vaca

Um homem identificado como José Pinheiro Pereira morreu na manhã desta quarta-feira (16) numa fazenda da zona rural de Campo Maior após sofrer umataque de uma vaca. O homem ainda foi socorrido por populares, mas já chegou ao Hospital Regional de Campo Maior (HRCM) sem vida.

O chefe de cartório da 5ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Maior, Baker Martins, disse que o homem que era mais conhecido com “Caloi” estava em curral no momento que sofreu um ataque do animal.

Foto: Reprodução / Diário de Campo Maior

“As informações de populares que presenciaram o momento é de que uma vaca braba atacou a vítima, que se desequilibrou e caiu. O animal muito violento pisoteou na cabeça do homem. Ele foi levado ao hospital, mas devido a gravidade dos ferimentos não resistiu”, explicou.

A perícia técnica foi realizado no corpo no necrotério do hospital e deve esclarecer os motivos da morte o vaqueiro. Após os procedimentos legais o corpo foi liberado para velório e sepultamento da comunidade Maças.

