Dois suspeitos de atirarem em cliente de pizzaria são presos

Dois suspeitos de participação no assalto a uma pizzaria que terminou com um cliente baleado, no bairro Monte Castelo, zona Sul de Teresina, na noite dessa terça (4), se apresentaram a polícia na tarde desta quarta-feira (5) e foram autuados pelo crime detentativa de latrocínio.

Leia também

Estado de homem baleado em assalto a pizzaria no Monte Castelo é grave



A polícia chegou aos suspeitos depois de comparar imagens de outro assalto praticado na segunda-feira (3) com as imagens registradas pelo sistema de segurança da pizzaria. A vítima do assalto do início da semana descreveu características do suspeito, o que chamou atenção dos investigadores por serem compatíveis com um dos suspeitos do crime da pizzaria.

“Recebemos uma vítima de um outro roubo muito parecido e nos chamou atenção. Passamos a interrogar essa vítima e entendemos que era muito parecido a pessoa que estava nos dois roubos. Essa vítima do primeiro roubo nos forneceu algumas imagens e reconheceu um deles como sendo autor do assalto a pizzaria”, revelou Joathan Gonçalves, chefe do Grupo de Apoio Operacional, da Gerência de Polícia Metropolitana. “Fomos na casa deles, pedimos a família que nos apresentassem”, completou.





Os dois suspeitos que não tiveram os nomes divulgados se apresentaram acompanhados de familiares no 3º Distrito Policial, no bairro São Pedro, zona Sul. Eles foram levados para a Central de Flagrantes, onde negaram participação. A polícia trabalha para localizar a arma utilizada nos assaltos.





Otávio Neto e Chico Filho, O Dia Tv