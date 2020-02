Estado de homem baleado em assalto a pizzaria no Monte Castelo é grave

O homem baleado durante um assalto ocorrido na noite de ontem (04) em uma pizzaria do Monte Castelo, está em estado grave no Hospital de Urgências de Teresina (HUT). Identificado como Jaderson Felipe Moreira da Silva, 34 anos, ele foi alvejado por um tiro nas costas e o projétil atingiu o pulmão. Por meio de nota, o HUT informou que ele passou por uma cirurgia – uma toracotomia – e neste momento seu estado é grave, porém estável.



Toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança. Era por volta das 19h30min, quando um grupo de três rapazes adentraram na Pizzaria Garagem, no Monte Castelo, e anunciaram o assalto. Haviam no local cinco pessoas, sendo quatro mulheres e Jaderson.





As imagens mostram dois dos suspeitos fazendo um arrastão, recolhendo os pertences dos clientes, enquanto um comparsa fica na porta montando guarda. Em determinado momento, o trio se dirige até Jaderson, levanta a camisa dele como se o revistasse e um deles chega a lhe dar uma coronhada na cabeça.

Ao saírem da pizzaria, um dos assaltantes, trajando camisa preta, aponta a arma na direção de Jaderson e atira pelas costas dele. Um vídeo seguinte, gravado pela câmera de segurança da porta da pizzaria, mostra os suspeitos fugindo após o ocorrido, o último deles ainda com a arma apontada para dentro do estabelecimento.





Policiais do 1º BPM atenderam à ocorrência, mas até o momento nenhuma prisão foi feita. O Portal O Dia está tentando contado com o comandante do Batalhão, coronel Lacerda, para saber se a polícia já conseguiu identificar os assaltantes.

Maria Clara Estrêla