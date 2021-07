Delegado é agredido durante diligência policial no bairro Promorar

O cumprimento de um mandado de busca no bairro Promorar, zona Sul de Teresina, terminou com agressão contra delegado Thiago Damasceno, da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE), e um policial que atuava nas diligências. Eles foram submetidos a exames de corpo e delito no Instituto Médico Legal (IML).

Segundo o delegado, havia a suspeita de uma “boca de fumo” na região. De posse de um mandado, as equipes se dirijam a residência, mas foram recebidos de forma truculenta. “Chegamos lá com uma equipe até com um bom efetivo, mas as diligências começaram a evoluir. Precisamos pedir apoio. As pessoas da casa bastante agressivas. O tempo todo atacando os policiais, fazendo xingamentos”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Uma mulher presente na chegou a atacar os policiais com uma faca. “Assim que demos voz de prisão os ânimos ficaram um pouco mais exaltados, uma das pessoas pegou uma faca e tentou agredir os policiais. Mas a equipe é muito bem preparada e soube administrar toda essa agressão. Tive leves escoriações. Outro policial ficou levemente lesionado”, afirmou Thiago.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Na residência, os policiais encontram uma quantidade de droga e dinheiro. Um dos presentes na casa conseguiu fugir, mas foi preso em seguida porque fazia uso de uma tornozeleira eletrônica. Ele tinha saído recentemente do sistema prisional. Ao todo, quatro pessoas foram presas e serão autuadas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e das mulheres por resistência, lesão corporal e desacato.

