Delegacia do Idoso de THE deflagra operação contra maus tratos

Acontece nesta quarta-feira (21), em vários bairros de Teresina, uma operação da Delegacia do Idoso para verificação de denúncias de maus tratos. As equipes se encontraram no auditório da Delegacia Geral pela manhã, antes de seguirem para os endereços determinados.



Segundo a delegada Daniela Barros, os policiais vão averiguar in loco a situação dos idosos que podem estar sofrendo maus tratos. “Fizemos um levantamento com base nas denúncias e queremos usar do elemento surpresa. caso contrário, os agressores arrumam o idoso só para esperar a polícia”, afirma a titular da delegacia. A intenção da polícia é verificar pelo menos 20 casos de agressão contra a pessoa idosa na Capital pelas próximas 24 horas.



A delegada Daniela Barros, titular da Delegacia do Idoso, explica que é preciso verificar in loco as denúncias para evitar acúmulo de casos (Foto: Cícero Portela/O Dia)

São denúncias recebidas pelo Disque 100, pelo telefone fixo da delegacia ou através de Boletim de Ocorrência registrado nos outros distritos policiais da Capital. A delegada Daniela diz que já chegou a receber até cartas anônimas relatando maus tratos à idosos. "Muitas vezes são vizinhos, conhecidos, pessoas que tem um histórico de convivência e proximidade com a vítima e que percebem que a família não tem mais condições de cuidar dignamente do idoso. Há casos, ainda, em que os parentes hesitam em mandar o idoso para uma casa de acolhimento para continuar usufruindo dos benefícios que a pessoa recebe do governo".

Isso, segundo a titular da Delegacia, se caracteriza como crime contra o patrimônio do idoso, que “serve como mero objeto de sustento para seus familiares”. As diligências que estão sendo feitas hoje se estendem a todas as zonas de Teresina, mas não há cumprimento de mandado judicial, apenas a verificação da situação da pessoa idosa na Capital.

Como denunciar

As denúncias de maus tratos contra idosos podem ser feitas pelo Disque 100 ou pessoalmente, na delegacia especializada que fica na rua 24 de Janeiro, centro de Teresina. O denunciante não precisa se identificar, mas tem que informar o endereço e o nome da vítima.





Nayara Felizardo e Maria Clara Estrêla