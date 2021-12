Corpo de homem vítima de acidente de barco é encontrado no Delta do Parnaíba

O corpo do pescador Paulo Geovane dos Santos Rocha, de 26 anos foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (25) em um trecho do Delta do Parnaíba, nas proximidade da comunidade Pau D’arco, já do lado do estado no Maranhão. Ao todo, foram dois dias de buscas intensas.

Paulo Geovane desapareceu no final da tarde da última quinta-feira (23) após um acidente envolvendo uma lancha e um barco no Rio Morros, no município de Ilha Grande, no litoral do Piauí.

Foto: Reprodução / Redes sociais

O homem estava no barco juntamente com outras sete pessoas, e seriam todos pescadores em atividade. Os ocupantes foram surpreendidos com uma lancha em alta velocidade que colidiu contra o barco.

Na batida, Paulo Geovane se desequilibrou da embarcação, acabou caindo nas águas e desapareceu. Os demais ocupantes conseguiram escapar do acidente e acionaram o Corpo de Bombeiros.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no