Homem desaparece após acidente com embarcações no litoral do Piauí

Um homem desapareceu no litoral do Piauí após um acidente envolvendo uma lancha e uma barco no Rio Morros, no município de Ilha Grande, informou o Corpo de Bombeiros do Piauí. A colisão aconteceu no final da tarde dessa quinta-feira (23) quando as duas embarcações trafegavam nas proximidades do Porto de Tatus.

Leia também: Encontrados os corpos de mãe e filha vítimas de naufrágio em Antônio Almeida

Segundo apurou o Portal O Dia, o homem identificado Paulo Geovane dos Santos Rocha, de 26 anos, estava no barco juntamente com outras sete pessoas e seriam todos pescadores que estavam em atividade. Os ocupantes foram surpreendidos com uma lancha em alta velocidade que colidiu contra o barco.

Foto: Reprodução / redes sociais

Na batida, Paulo Geovane se desequilibrou da embarcação, acabou caindo nas águas e desapareceu. Os demais ocupantes conseguiram escapar do acidente e acionaram o Corpo de Bombeiros.

As equipes de resgate iniciaram as buscas na região com bancos e mergulhadores. Os trabalhos seguiram por esta sexta-feira (24). Até a última atualização o corpo ainda não havia sido localizado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no