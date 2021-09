Corpo de pescador é encontrado boiando no Rio Poti em Teresina

O corpo do pescador Jesus Pereira dos Santos, mais conhecido como “Magaia”, foi encontrado boiando nas águas no Rio Poti, no bairro Poti Velho, na zona Norte de Teresina, na tarde dessa sexta-feira (10). O homem havia desaparecido nessa quinta-feira (9) após ser visto consumindo bebida alcóolica às margens do rio.

De acordo com um familiar da vítima que se identificou como Valdir Ribeiro, ele era bastante conhecido na região pela atuação como pescador. Valdir comentou que “Magaia” esteve reunido com outros pescadores na tarde de ontem observando o movimento de peixes do Rio Poti.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Tinha um pessoal pescando, colocando engancho e os peixes vieram tudo para cá. A gente achou bonito os peixes e ficamos na margem vendo. Ele ficou lá tomando uma “cachacinha” e depois não vimos mais ele. Agora aparece aí nessa fatalidade”, disse Valdir.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O Corpo de Bombeiro foi acionado e resgatou o corpo das águas do rio. Uma equipe do Instituto de Medicina Legal (IML) removeu o corpo, que deverá ser submetido a exames para detectar as causas da morte.

