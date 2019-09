Corpo de jovem desaparecido na Lagoa do Portinho é localizado

O Corpo de Bombeiros de Parnaíba conseguiu localizar por volta das 16 horas da tarde de ontem (16) o corpo da jovem Maria Luiza Carneiro, 21 anos, que desapareceu após cair de um jet-ski durante um passeio na Lagoa do Portinho. O acidente aconteceu no último domingo (15) e uma das vítimas já havia sido resgatada com vida.



A ocorrência se deu após um homem, que ainda não foi identificado, ter convidado as duas jovens, uma de 16 anos e Maria Luiza, 21, para dar um passeio na moto aquática. Durante o passeio, ele teria feito manobras com o jet-ski, o que acabou fazendo com que as vítimas caíssem na água.





Foto: Blog do Pessoa

De acordo com o major Rivelino Moura, comandante do Corpo de Bombeiros do Litoral, o corpo foi localizado após um intenso trabalho de busca feito por mergulhadores. “Como a jovem não usava colete salva-vidas, ela acabou se afogando e afundando, o que dificultou um pouco a busca. Usamos inclusive embarcações e até contamos com a ajuda dos populares que se mobilizaram para tentar encontra-la”, relata o major.

O condutor do jet-ski se evadiu do local e a Capitania dos Portos recolheu o veículo. Dentro dele foram encontrados documentos de um homem identificado como Thiago Carvalho Verçosa, mas a polícia ainda não confirmou se ele seria o mesmo que conduzia a moto aquática quando ocorreu o acidente.

Maria Clara Estrêla