Colisão entre veículos de passeio deixa dois feridos na BR-343

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois veículos de passeio, envolvendo também um veículo de carga na BR-343, por volta das 19h40min desta segunda-feira (21). Policiais rodoviários federais estiveram no local do acidente e constataram que o condutor do carro modelo Renault Clio teria realizado uma ultrapassagem em local proibido, colidindo com o Voyage que vinha em sentido contrário.



"Ele tentou ultrapassar o veículo de carga em local proibido pela sinalização. Após colidir frontalmente com o Voyage, o motorista do Clio perdeu o controle do volante e saiu da pista de rolamento. Na verificação veicular, constatamos que, apesar de o carro estar regular perante o Detran, seu condutor estava com a Carteira de Habilitação vencida há 30 dias.", explicou o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF no Piauí.



Foto: O Dia

O Renault Clio ficou apreendido. Seu condutor tinha 43 anos e foi encaminhado para o hospital com ferimentos leves, assim como o condutor do Voyage, que tinha 58 anos. O motorista do caminhão de carga, o qual o Clio tento ultrapassar, tinha 46 anos e saiu ileso do acidente.

Por conta do ocorrido e do trabalho da PRF para periciar o local e retirar os veículos da pista, a BR-343 na altura do quilômetro 336,5 ficou interditada parcialmente até o início da madrugada, mas já foi completamente liberada.

Maria Clara Estrêla